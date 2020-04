Andrea Pavan | golf | “Se non riaprono le frontiere sarà dura giocare Credo che la Ryder

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 aprile 2020) Si è imposto come numero 2 d’Italia con due annate, quelle 2018 e 2019, di ottima fattura., 31 anni, nato a Roma, ma che fa base in Texas da tantissimi anni, stava cercando di rimettere a fuoco le proprie sensazioni a causa di un inizio di stagione non semplice, dopo che aveva vissuto una bella seconda metà di quella passata, nella quale era riuscito anche a disputare il suo primo Open Championship. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per un’intervista, nella quale ci ha raccontato le sensazioni dello stop, la sua carriera, il suo futuro e ha espresso più di un concetto non banale. Cosa pensi dell’interruzione e quali sarebbero stati i tuoi programmi senza? “A questo punto avrei dovuto essere in Malesia o in Cina e poi in Spagna, quindi anche tornei abbastanza grandi prima di quelli estivi in Europa, dove si centra in generale ...