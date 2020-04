Andrea Damante sulla quarantena confessa | “Sono con la mia ragazza”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 20 aprile 2020)inper il coronavirus: “Sono con la mia ragazza” Ormai Giulia De Lellis enon si nascondono più. Difatti dopo tante chiacchiere e illazioni su un loro possibile ritorno di fiamma, ecco che nella giornata di ieri hanno pubblicato un video su instagram in cui sono impegnati a fare sport per mantenere la loro forma fisica. Insomma pare davvero ci siano pochi dubbi sul fatto chee Giulia De Lellis siano tornati insieme e stiano vivendo questo periodo diper via dell’epidemia da coronavirus al fianco l’uno dell’altra. Ma non è finita qua perchè a ulteriore conferma di tutto ciò c’è stata una dichiarazione diche non ha lasciato grandi margini ad ulteriori interpretazioni. Di cosa si tratta? In una diretta instagram con il profilo Italian ...