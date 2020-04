Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati | l’indizio svela il motivo

Leggi su youmovies

(Di lunedì 20 aprile 2020) Questo articoloe Kikòsi: l’indizioilè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Adesso purtroppo è ufficiale:e Kikòsi, ma lei è furiosa. Che cos’è successo? Caos tra i due ex concorrenti del Gf. Dopo mesi in cui i due sembravano ormai totalmente distanti e che non pubblicavano più foto insieme, è arrivata la conferma ufficiale di quanto tutti purtroppo già immaginavano: …