Amanda Knox pubblica una foto a 20 anni, in viaggio verso Perugia (Di lunedì 20 aprile 2020) Si parla ancora di Amanda Knox. La 32enne assolta per l'omicidio di Meredith Kercher, ha pubblicato su Instagram una vecchia foto, risalente ormai a quando aveva 20 anni. Nella foto è davvero giovane e sorridente e il momento è uno di quelli fondamentali nella sua vita. Amanda Knox era in viaggio verso Perugia. La foto sui social Come sempre Amanda Knox divide l'opinione pubblica. Da un lato qualche utente si chiede se davvero questa fosse una foto da condividere, altri, la maggior parte, sottolineano quanto fosse giovane la ragazzina ritratta nella foto e quanto fosse inconsapevole di quello che sarebbe accaduto da lì a poco: la morte terribile di Meredith Kercher, gli anni di processi e i 4 anni passati in carcere in Italia. Alcuni commenti sono proprio di italiani che si schierano al fianco della 32enne: "Scusa a nome degli italiani ..."

Ultime Notizie dalla rete : Amanda Knox "Avevo 20 anni, stavo andando a Perugia": un selfie di Amanda Knox scatena la polemica sui social PerugiaToday Amanda Knox: “Avevo 20 anni, stavo andando a Perugia”. Il selfie che scatena la polemica: “Un po’ di rispetto”

Era il 2007. Pochi mesi dopo la sua coinquilina Meredith Kercher venne trovata morta nel loro appartamento. Seguirono diversi gradi di giudizio, condanne e assoluzioni, con la Knox condannata due ...

La foto di Amanda Knox fa infuriare tutti: stava andando da Meredith a Perugia

La foto di Amanda Knox fa infuriare tutti: aveva vent’anni e stava andando a Perugia proprio dove poi venne coinvolta nella morte di Meredith Kercher. Amanda Knox è stata prima condannata e poi ...

