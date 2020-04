Altro che Europa e moneta unica, in Molise la spesa si paga in ducati (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Castellino del Biferno da oggi la spesa si può pagare in ducati. Nel piccolo borgo in provincia di Campobasso, poco più di 500 abitanti, il sindaco Enrico Fratangelo per venire incontro alle famiglie meno abbienti ha coniato una moneta comunale, il “ducato”, un tempo valuta ufficiale del Regno di Napoli e del Regno delle Due Sicilie. Ha anche annunciato di essere pronto a varare il “Borbone bond”. Il primo cittadino ha distribuito nella piccola comunità molisana le banconote plastificate: 20 e 50 ducati, con numeri progressivi raffiguranti immagini religiose con lo stemma del paese. In una c’è anche l’immagine dello stesso Fratangelo. La moneta castellinese è stata adottata con decreto pubblicato lo scorso 17 aprile e fa seguito al regolamento comunale approvato nel 2018 il cui contenuto ... Leggi su anteprima24 Gwyneth Paltrow fa la maschera viso con gli occhiali : in quarantena si dedica alla cura della pelle

Altro che “sesso debole” : Paesi e Regioni che stanno affrontando meglio il Coronavirus sono governati da donne

Emma Marrone : ‘Perdonare Belen Rodriguez? Ci mancherebbe altro’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiA Castellino del Biferno da oggi lasi puòre in. Nel piccolo borgo in provincia di Campobasso, poco più di 500 abitanti, il sindaco Enrico Fratangelo per venire incontro alle famiglie meno abbienti ha coniato unacomunale, il “ducato”, un tempo valuta ufficiale del Regno di Napoli e del Regno delle Due Sicilie. Ha anche annunciato di essere pronto a varare il “Borbone bond”. Il primo cittadino ha distribuito nella piccola comunità molisana le banconote plastificate: 20 e 50, con numeri progressivi raffiguranti immagini religiose con lo stemma del paese. In una c’è anche l’immagine dello stesso Fratangelo. Lacastellinese è stata adottata con decreto pubblicato lo scorso 17 aprile e fa seguito al regolamento comunale approvato nel 2018 il cui contenuto ...

borghi_claudio : Oggi mia intervista su @LaVeritaWeb fatta da @Capezzone Vale il consiglio che vi ho fatto in diretta l'altro gior… - marattin : Circa sette mesi fa, al momento di lasciare il mio precedente partito, scrissi questo. Ogni tanto fa bene rileggerl… - frankgabbani : Questa nuova settimana inizia con una notizia bellissima: il singolo VICEVERSA è DISCO DI PLATINO! Come sempre è tu… - bruno02211955 : RT @chiaralucetw: L’ultima trovata di tecnici e Governo #Conte? Per la #Fase2 chi non scaricherá VOLONTARIAMENTE la app #Immuni sarà limita… - immarti15 : RT @IGiudizi: A me tante cose non piacciono, ma in particolare l’eterosessualità e l’incoerenza. Rompete il ca- a chi, secondo voi, segue u… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che coronabond, appello alla BCE per la cancellazione parziale del debito Wall Street Italia Sardara. A Santa Maria Acquas il vulcano che non c'è mai stato

Ma come ha fatto l’acqua a penetrare fin là sotto? Le acque termali di Santa Mariaquas altro non sono che precipitazioni provenienti da un’area molto vasta, compresa tra la catena del monte Linas e ...

Don Tonino Bello: il passo lungo dei profeti

che hanno permesso a questo virus di diventare per l'uomo letale ... come poter affrontare una emergenza sanitaria mondiale con sistemi sanitari nazionali o addirittura regionali, spesso tra l'altro ...

Ma come ha fatto l’acqua a penetrare fin là sotto? Le acque termali di Santa Mariaquas altro non sono che precipitazioni provenienti da un’area molto vasta, compresa tra la catena del monte Linas e ...che hanno permesso a questo virus di diventare per l'uomo letale ... come poter affrontare una emergenza sanitaria mondiale con sistemi sanitari nazionali o addirittura regionali, spesso tra l'altro ...