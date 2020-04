All’ospedale di Bergamo due giorni senza morti: “Ma attenti a riaprire tutto da un giorno all’altro” (Di lunedì 20 aprile 2020) Arrivano dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, diventato il simbolo della lotta al Coronavirus, i primi segnali di miglioramento, con la diminuzione dei pazienti in arrivo al pronto soccorso e i ricoveri in terapia intensiva. Lo spiega il direttore del Dipartimento di Medicina Stefano Fagiuoli che intervistato da Fanpage.it ha parlato di tamponi e test sierologici, ma anche di ripresa economica e riapertura che dovrà avvenire gradualmente e nel rispetto massimo delle norme di sicurezza: "Perché la crisi economica rischia di fare più morti della pandemia ma l'apertura non è un interruttore on/off e non si può pensare di far tornare tutto a com'era prima che iniziasse l'emergenza Coronavirus". Leggi su milano.fanpage Volare cede i diritti all’ospedale di Bergamo : la bufala sulla canzone ‘Nel blu dipinto di blu’

La canzone “Volare” non ha dato il copyright all’Ospedale di Bergamo : bufala “Nel blu dipinto di blu”

Svetlana - a Bergamo voluta da Parenzan «Ora aiuto i russi all’ospedale in Fiera» (Di lunedì 20 aprile 2020) Arrivano dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di, diventato il simbolo della lotta al Coronavirus, i primi segnali di miglioramento, con la diminuzione dei pazienti in arrivo al pronto soccorso e i ricoveri in terapia intensiva. Lo spiega il direttore del Dipartimento di Medicina Stefano Fagiuoli che intervistato da Fanpage.it ha parlato di tamponi e test sierologici, ma anche di ripresa economica e riapertura che dovrà avvenire gradualmente e nel rispetto massimo delle norme di sicurezza: "Perché la crisi economica rischia di fare piùdella pandemia ma l'apertura non è un interruttore on/off e non si può pensare di far tornarea com'era prima che iniziasse l'emergenza Coronavirus".

repubblica : Oggi su Rep: ???? In coma a Bergamo si risveglia all'ospedale di Palermo: 'Sono guarito grazie a voi, mi tatuerò la S… - emergency_ong : #Bergamo una bella sorpresa da parte della comunità marocchina di #Gandino: dolci tipici marocchini per operatori s… - mafaldina88 : Ho organizzato un’asta online di 59 cimeli - sportivi e non – il cui ricavato sarà interamente devoluto all’ospedal… - avvocatospussa : RT @AmedeoBenigno58: @valy_s Mi dispiace molto noi a Palermo siamo orgogliosi delle parole dell amico di Bergamo che è stato curato all osp… - klyzya : RT @Area51cinqueuno: In coma a Bergamo si risveglia all'ospedale di Palermo: 'Sono guarito grazie a voi,mi tatuerò la Sicilia sul petto' St… -

Ultime Notizie dalla rete : All’ospedale Bergamo Alzano Lombardo, ospedale perquisito: indagine su contagi da coronavirus Corriere della Sera