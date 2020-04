All’inferno e ritorno. Coronavirus, cure e guarigione: viaggio nell’ospedale Cotugno (Di lunedì 20 aprile 2020) All'interno dell'ospedale Cotugno a Napoli si combatte tutti i giorni contro il Coronavirus. I percorsi sono separati, la tecnologia aiuta i medici a non diffondere il contagio. Ma anche gli operatori sanitari pagano un prezzo altissimo vivendo una quarantena al contrario, separati dalle loro famiglie, per continuare a salvare vite. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) All'interno dell'ospedalea Napoli si combatte tutti i giorni contro il. I percorsi sono separati, la tecnologia aiuta i medici a non diffondere il contagio. Ma anche gli operatori sanitari pagano un prezzo altissimo vivendo una quarantena al contrario, separati dalle loro famiglie, per continuare a salvare vite.

