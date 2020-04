Allerta Meteo, spettacolare ciclone mediterraneo sulla Sardegna: forti piogge in tutt’Italia [LIVE] (Di lunedì 20 aprile 2020) Allerta Meteo – spettacolare, l’immagine ciclonica mostrata dall’ultimo scatto satellitare di una mezz’oretta fa, prima che le immagini dal visibile si sbiadissero per l’avanzare dell’oscurità. Un classico e ben strutturato ciclone mediterraneo è in azione su tutto il nostro territorio, con occhio ben visibile in prossimità della Sardegna sudoccidentale e una vasta banda nuvolosa di contorno, con classica formazione arcuata che investe tutta l’Italia. Si tratta di nubi prodotte da azioni frontali di tipo prevalentemente occluso, ossia con fusione di fronti freddi e caldi e precipitazioni particolarmente insistenti e anche persistenti da Nord a Sud. Le manifestazioni delle precipitazioni sono tipiche dei due fronti in frequente fusione, talora più deboli da fronte caldo, in altri casi sotto forma di ... Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo Piemonte : codice giallo per piogge - rischio allagamenti e frane

Allerta Meteo - ondata di maltempo sull'Italia : forti piogge da Nord a Sud - FOCUS con tutti i dettagli (Di lunedì 20 aprile 2020), l'immagine ciclonica mostrata dall'ultimo scatto satellitare di una mezz'oretta fa, prima che le immagini dal visibile si sbiadissero per l'avanzare dell'oscurità. Un classico e ben strutturato è in azione su tutto il nostro territorio, con occhio ben visibile in prossimità della sudoccidentale e una vasta banda nuvolosa di contorno, con classica formazione arcuata che investe tutta l'Italia. Si tratta di nubi prodotte da azioni frontali di tipo prevalentemente occluso, ossia con fusione di fronti freddi e caldi e precipitazioni particolarmente insistenti e anche persistenti da Nord a Sud. Le manifestazioni delle precipitazioni sono tipiche dei due fronti in frequente fusione, talora più deboli da fronte caldo, in altri casi sotto forma di ...

