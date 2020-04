Allerta Meteo Liguria | venti di burrasca forte su centro e ponente | raffiche di oltre 100

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il-idrologico di Protezione Civile dellaha emanato un avviso perdiper iled ildella regione. Oggi correnti umide associate ad un minimo sul Tirreno stanno determinando piogge diffuse, anche a carattere di rovescio, con cumulate significative suled ildella. I, settentrionali, sono previsti in rinforzo dal pomeriggio, confino a 70-90 km/h sui rilievi e sbocchi vallivi in serata. Mare molto mosso al largo in serata. Per la giornata di domani sono attesi ancorasettentrionali a 70-80 km/h, consuperiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e capi costieri esposti e mare molto mosso a largo.L'articolodisudi100 km/hWeb.