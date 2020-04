Alessandra Mastronardi | ecco chi è il il bello e bravo attore che sta con lei FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 20 aprile 2020)chi è il fidanzato di, si chiama Ross McCall, è unfamoso e affascinante, scopriamo tutto su di lui La bella e brava attricetorna in tv con la fiction in cui ha esordito e che ha segnato il suo successo, ”I Cesaroni”. Le repliche della fiction sono in onda dal 13 aprile sul canale Mediaset Extra e chi vuole può rivedere come era allora la. Scelta come madrina della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’attrice vanta una carriera di tutto rispetto. Fra i film più famosi ricordiamo To Rome with Love di Woody Allen, Life, The Tourist di Evan Oppenheimer, ma anche Master of None. La serie americana è in onda su Netflix. E’ stata anche una delle protagoniste della terza serie dei Medici e adesso tornerà con la terza ...