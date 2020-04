Alessandra Mastronardi | è lui il fidanzato Chi è il famoso e affascinante attore | dove

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020)è tornata in televisione con la fiction di successo che l’ha lanciata nel mondo della televisione e del cinema: ”I Cesaroni”. Dal 13 aprile, Mediaset ha infatti deciso di mandare in onda le repliche della serie tv sul canale Mediaset Extra. Da quando l’attrice ha esordito ne ”I Cesaroni” sono passati tanti anni e tanti successi.ha avuto anche l’onore di vestire i panni della madrina della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.può vantare nel curriculum parti in film come To Rome with Love di Woody Allen, The Tourist di Evan Oppenheimer, Life, per la regia di Anton Corbijn in cui interpreta di Anna Maria Pierangeli, la serie americana su Netflix Master of None. Ha recitato nella terza serie dei Medici, al cinema in Si muore solo da vivi con ...