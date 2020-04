Al Trivulzio a marzo sono morti almeno duecento anziani sui mille che erano ricoverati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) “La situazione alè molto critica. Dalle informazioni non ufficiali, da iniziocirca 200 glideceduti su 1.000 degenti, circa 200quelli positivi, il personale è fortemente sotto organico, su 1.100 operatori sanitari quasi 300a casa in malattia. Bisogna intervenire subito per salvare le vite dei nostri genitori e nonni”. E’ quanto riferisce una nota del portavoce del Comitato Giustizia per le vittime del, Alessandro Azzoni. “C’è un silenzio assordante da parte delle Istituzioni, a partire dalla Regione, responsabile della gestione sanitaria” riferisce ancora Azzoni che non è stato ancora convocato dai pm della Procura di Milano che indagano sui decessi avvenuti, durante l’emergenza Coronavirus, nelle case di riposo lombarde e in particolare proprio aldi ...