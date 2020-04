Al telefono le voci di chi non molla Su L’Eco di oggi le storie di speranza

adornostar : Mio fratello gioca alla play al telefono con gli amici. Mamma gli dice di abbassare le voci. Io gli dico di abbassa… - franciravi : Storia carina: I miei genitori mi hanno organizzato una caccia al tesoro per il mio compleanno. Gli indizi sono num… - Lilylauu : in strada, alba e notte, litigano utenti, con gli altri e con sé stessi. Faccio cose quotidiane riconoscendo nel s… - _shinysun : @huchukato @GreenVanilLaura @FrancescaLupo15 Siii il vocione da paura, ma perchè tutti i bresciani hanno queste gra… - giobarbera : #GianniRodari rivive attraverso le voci al telefono dei “Dottor Sogni” -

Ultime Notizie dalla rete : telefono voci

L'Eco di Bergamo

Ricordare certi momenti, chi soffre e chi non c’è più allora, è forse già un piccolo strumento per uscire dal tunnel. Una sorta di catarsi da tentare anche se al telefono ci si trova a parlare con un ...Rimane poi anche il dubbio sulla quota abbonamenti. Se Modena non potrà incassarla, almeno all’inizio perché si giocherà a porte chiuse, mancherà liquidità in autunno. Come detto, però, sono tutte que ...