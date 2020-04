“Al posto di Bianca Guaccero”. Cristina Parodi, è ‘pesante’ la soffiata dai corridoi della tv (Di lunedì 20 aprile 2020) Previste interessanti novità per il futuro lavorativo di Cristina Parodi. Dopo essere stata esclusa dalla Rai a causa dei risultati non eccezionali collezionati con ‘Domenica In’, la conduttrice televisiva sta guardando avanti e, secondo quanto riferito da ‘Blogo’, è in arrivo una nuova ed importante esperienza nel piccolo schermo. Grazie anche al rifiuto da parte della collega Bianca Guaccero, dovrebbe iniziare una nuova trasmissione mattutina in onda su Tv8. Bianca resterà invece a Rai2. La società che fa capo a Sky Italia ha voglia di fare di più ed allargare la sua programmazione. Dunque, ha deciso di studiare questo progetto che prevede l’inizio di questo programma tra fine agosto e i primi giorni di settembre. Secondo quanto fin qui trapelato, si tratterebbe di un contenitore di infotainment, ovvero una sorta di mix ... Leggi su caffeinamagazine Sviliti i poteri del Cda. Foa è venuto meno al suo ruolo di garanzia. Parla il consigliere Rai - Laganà : “Al suo posto mi sarei già dimesso”

Il Governo dispone la chiusura di tutte le attività commerciali. Conte : “Al primo posto c’è la salute degli italiani. Stiamo reagendo con forza - siamo un modello per tutti”

“Al posto suo” trama - cast e anticipazioni del film del ciclo ‘Purché finisca bene’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Previste interessanti novità per il futuro lavorativo di. Dopo essere stata esclusa dalla Rai a causa dei risultati non eccezionali collezionati con ‘Domenica In’, la conduttrice televisiva sta guardando avanti e, secondo quanto riferito da ‘Blogo’, è in arrivo una nuova ed importante esperienza nel piccolo schermo. Grazie anche al rifiuto da parte della collegaGuaccero, dovrebbe iniziare una nuova trasmissione mattutina in onda su Tv8.resterà invece a Rai2. La società che fa capo a Sky Italia ha voglia di fare di più ed allargare la sua programmazione. Dunque, ha deciso di studiare questo progetto che prevede l’inizio di questo programma tra fine agosto e i primi giorni di settembre. Secondo quanto fin qui trapelato, si tratterebbe di un contenitore di infotainment, ovvero una sorta di mix ...

repubblica : Polemica sul 25 aprile, Fratelli d'Italia: 'Ricordiamo i caduti di tutte le guerre e del Covid, la canzone del Piav… - dellorco85 : Mentre da Giletti Salvini torna a difendere la Lombardia sulle zone rosse con argomenti smentiti persino da Gallera… - OfficialASRoma : Serena fa l’anestesista al Policlinico di Modena e quando gioca l’#ASRoma all’Olimpico percorre 400 km per sedersi… - itsnotklea : maria ma al posto di creare tutto questo , non potevi mandare in onda i primissimi troni ? #uominiedonne - ecortuso : RT @AdryWebber: Mi hanno detto che Dibba ha proposto la Cina come finanziatore al posto della Ue... è un 5S per forza,mi auguro che non gli… -

Ultime Notizie dalla rete : “Al posto Proteine ​​Antigelo Market 2020 Tutti i principali aspetti industriali e analisi dell'impatto COVID-19 Il Mio Furgone