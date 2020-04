Al Bano: “Questo virus mi ha fatto piangere e perdere un amico”. Poi: “Ho già preparato una bara” (Di lunedì 20 aprile 2020) Uno dei suoi più cari amici, il cantante Detto Mariano è morto a causa del coronavirus. “Questo maledetto virus mi ha fatto piangere e perdere un amico”, ha detto l’artista intervenuto durante la trasmissione radiofonica I Lunatici di Radio 2. Al Bano ha spiegato che fu proprio Mariano a consigliargli di sposare Romina: “Quando lei rimase incinta chiesi a Mariano ‘… E adesso?” e lui mi rispose che avrei dovuto sposarla. Era il mio Virgilio”. Poi su RaiUno, a Uno Mattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi, il cantante ha detto: “Io sto preparando una bara dove sopra metterò la data di nascita e il nome: Coronavirus e poi la metterò in una fossa di otto metri. Avevamo tutto e volevamo di più, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Uno dei suoi più cari amici, il cantante Detto Mariano è morto a causa del corona. “Questo maledettomi haun amico”, ha detto l’artista intervenuto durante la trasmissione radiofonica I Lunatici di Radio 2. Alha spiegato che fu proprio Mariano a consigliargli di sposare Romina: “Quando lei rimase incinta chiesi a Mariano ‘… E adesso?” e lui mi rispose che avrei dovuto sposarla. Era il mio Virgilio”. Poi su RaiUno, a Uno Mattina in Famiglia con Monica Setta e Tiberio Timperi, il cantante ha detto: “Io sto preparando una bara dove sopra metterò la data di nascita e il nome: Coronae poi la metterò in una fossa di otto metri. Avevamo tutto e volevamo di più, poi è arrivata questa pandemia che ci ha tolto quel tutto e quella ricerca del tutto. ...

