Al Bano in lutto, lo straziante sfogo: “Ho voglia di ammazzare…” (Di lunedì 20 aprile 2020) Al Bano torna a parlare del lutto In questo ultimo periodo Al Bano è un fiume in piena. Oltre a rivelare al magazine DiPiù TV di essere tornato insieme a Loredana Lecciso, ha confessato di essere colpito da un grave lutto. Purtroppo a casa del Coronavirus gli è venuto a mancare un suo caro amico. Sono quasi due mesi che non si può abbracciare i propri cari e per uscire di casa bisogna indossare guanti e mascherine. Intervenendo telefonicamente a I Lunatici, trasmissione su Rai Radio1, il Maestro Carrisi si è sfogato così: “Ho voglia di ammazzare questo maledetto coronavirus. E’ un brutto periodo. Periodo in cui ci sono eroi che mettono a rischio la loro vita per salvare quella degli altri”. La persona cara al cantautore di Cellino San Marco ha perso qualche settimana fa per colpa del Covid-19 è Detto Mariano. ... Leggi su kontrokultura Al Bano - grave lutto per il cantante : “È morto per coronavirus”

