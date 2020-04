Agguato a Ostia | ferito il cognato di Roberto Spada

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 20 aprile 2020)ildi. La Procura di Roma ha aperto un’indagine.(ROMA) –nella serata di lunedì 20 aprile 2020 in piena emergenza coronavirus. Un uomo si è presentato in ospedale con una profonda ferita d’arma da fuoco alla gamba. La vittima è Paolo Ascani,di. Secondo quanto raccontato da Repubblica, il 51enne avrebbe raccontato di essere raggiunto da un proiettile in via dei Forni e nient’altro. La Procura apre un’indagine La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla vicenda per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo. Nelle prossime ore la vittima potrebbe essere interrogata dagli inquirenti anche se non sarà semplice capire cosa è successo ad. “Ho sentito quattro colpi di pistola – ha ...