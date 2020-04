Ag Milik | Continuiamo a trattare il rinnovo col Napoli | rumors sono irrispettosi!

(Di lunedì 20 aprile 2020) Sta rimbalzando in maniera forte nelle ultime ore: Areksarebbe sempre più lontano dal, diretto verso la Juventus di Sarri.

Il Mattino

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE MILIK /Arkadiusz Milik è finito al centro di un caso che sta scuotendo il ... alcuni anche irrispettosi nei confronti della società del Napoli. Sono in continuo contatto ...Quindi la pista Milik è concreta, almeno tanto quanto quella che porta a Mauro Icardi. Da notare però, continua Goal.com, che l’attaccante ha diversi estimatori anche all’estero. In Premier League, in ...