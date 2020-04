(Di lunedì 20 aprile 2020) L'iniziativa delle Sardine venerdì sera: un festival del cinema da casa, promosso in contemporanea anche a Roma,vigilia del 25 Aprile. Suidi piazza Verdi il docufilm "The forgotten front"

cronaca_news : Affacciati alla finestra, bella ciao: video-clip sulla Resistenza proiettati sui muri di Bologna… - GiogioMariani : RT @rep_bologna: Affacciati alla finestra, bella ciao: video-clip sulla Resistenza proiettati sui muri di Bologna [aggiornamento delle 09:5… - LucaBadaboom : @ElenaElle10 Si, e noi affacciati alla finestra - rep_bologna : Affacciati alla finestra, bella ciao: video-clip sulla Resistenza proiettati sui muri di Bologna [aggiornamento del… - CarloCochetti : @Stefaniaboh_ Non farlo, affacciati alla finestra e guarda i tetti come Duchessa nella soffitta di scat cat -

"Resistiamo perché esistiamo. E vogliamo che il cinema possa farci tornare fuori dalle case, per ora non con il corpo, ma almeno con la mente, affacciati alle finestre" spiega Andrea Garreffa, voce ...