Addio al nubilato al tempo del covid-19: a Milano lo fanno al supermercato (Di lunedì 20 aprile 2020) L’Addio al nubilato? Ai tempi del coronavirus si può fare al supermarket. Katiuscia Mariani è una signorina (ancora per poco) milanese che aveva già pianificato tutto con largo anticipo. Il week end appena trascorso avrebbe dovuto passarlo con alcune amiche a Rimini. Era tutto pronto per l’Addio al nubilato, prima del matrimonio, previsto per il 27 giugno. Il coronavirus ha mandato all’aria i suoi piani ma non la sua voglia di festeggiare. Quindi Katiuscia e le sue amiche, Leda Salati, Daniela Scalia, Gaia Marchese, Marinella Di Paolo, Selin Kaya, Sara Naklha, Claudia Zaninelli e Livia Biardi, si sono date appuntamento sabato scorso alle 18, dentro a uno dei più grandi supermercati milanesi. Una festa con il carrello della spesa, tra gli scaffali, con tanto di velo e mascherina d’obbligo. La futura sposa ha documentato sui ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 aprile 2020) L’al? Ai tempi del coronavirus si può fare al supermarket. Katiuscia Mariani è una signorina (ancora per poco) milanese che aveva già pianificato tutto con largo anticipo. Il week end appena trascorso avrebbe dovuto passarlo con alcune amiche a Rimini. Era tutto pronto per l’al, prima del matrimonio, previsto per il 27 giugno. Il coronavirus ha mandato all’aria i suoi piani ma non la sua voglia di festeggiare. Quindi Katiuscia e le sue amiche, Leda Salati, Daniela Scalia, Gaia Marchese, Marinella Di Paolo, Selin Kaya, Sara Naklha, Claudia Zaninelli e Livia Biardi, si sono date appuntamento sabato scorso alle 18, dentro a uno dei più grandi supermercati milanesi. Una festa con il carrello della spesa, tra gli scaffali, con tanto di velo e mascherina d’obbligo. La futura sposa ha documentato sui ...

SecolodItalia1 : Addio al nubilato al tempo del covid-19: a Milano lo fanno al supermercato - Pupi8188 : @FrancescaCphoto @CorSport @AnzoErlo @Gianlu_Sir X l'addio a celibato/nubilato ci sono. Si va ad Amsterdam?? - Rita16746683 : RT @DonteKrueger: Il Bus Inglese dove festeggiare le tue Feste in Tour nella Capitale. Il miglior PartyBus della capitale per Feste di Comp… - Eleutheromania8 : Ucci ucci sento odore di cancellazione weekend ad Alicante per addio al nubilato. - 6q4XDB6cFeF19tF : RT @DonteKrueger: Il Bus Inglese dove festeggiare le tue Feste in Tour nella Capitale. Il miglior PartyBus della capitale per Feste di Comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio nubilato Coronavirus, l'addio al nubilato con le amiche al supermercato QUOTIDIANO.NET Coronavirus, l'addio al nubilato con le amiche al supermercato

Milano, 20 aprile 2020 - L'addio al nubilato ai tempi del coronavirus. Come fare per non ingrangere la tradizione in questi giorni di quarantena? Detto fatto: un gruppo di amiche ha festeggiato la ...

Limousine: tutti i modelli tra cui scegliere

Addio al nubilato e celibato Chi richiede il noleggio di una limousine per un addio al nubilato o celibato ha la chiara intenzione di dare libero sfogo al divertimento in una serata e nottata che ...

Milano, 20 aprile 2020 - L'addio al nubilato ai tempi del coronavirus. Come fare per non ingrangere la tradizione in questi giorni di quarantena? Detto fatto: un gruppo di amiche ha festeggiato la ...Addio al nubilato e celibato Chi richiede il noleggio di una limousine per un addio al nubilato o celibato ha la chiara intenzione di dare libero sfogo al divertimento in una serata e nottata che ...