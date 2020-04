Addio a Peter Beard | fotografo dell’Africa e della moda

(Di lunedì 20 aprile 2020) È morto all’età di 82 anni il celebre fotografo Peter Beard. Dell’artista, che soffriva di demenza senile, si erano perse le tracce dal 31 marzo, quando era stato visto per l’ultima volta nella sua casa di Montauk nell’East End di Long Island, nello stato di New York. Sono subito iniziate le ricerche che dopo due settimane si sono purtroppo concluse con il ritrovamento del suo corpo senza vita in un bosco della zona.

