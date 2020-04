Achille Lauro ospite su Radio Marte e Radio Marte Tv oggi alle 16.30 (Di lunedì 20 aprile 2020) Achille Lauro presenterà su Radio Marte e Radio Marte Tv il videoclip che accompagna il suo ultimo successo 16 MARZO che rappresenta un altro passo verso il prossimo progetto discografico del cantante. Achille Lauro oggi presenta il videoclip del suo ultimo brano 16 marzo. Il cantante sarà ospite in Radiovisione su Radio Marte e Radio Marte Tv alle 16.30 (visibile sul canale 655 del digitale terrestre) Dopo essere entrato nella storia del festival di Sanremo 2020 con le quattro incarnazioni che hanno accompagnato le esibizioni del suo brano Me ne frego, Achille Lauro torna in televisione per presentare il suo nuovo singolo. oggi il cantante sarà ospite di Gigio Rosa e Marta Martinez su Radio Marte e Radio Marte Tv (ch 655), per la presentazione del videoclip di 16 MARZO, il nuovo ... Leggi su movieplayer Chi è Benedetta Porcaroli - protagonista del videoclip del singolo 16 marzo di Achille Lauro

Benedetta Porcaroli in 16 marzo di Achille Lauro/ Nel video l'attrice di Baby..

