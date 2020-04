A Roma solo 23 nuovi contagi: "Dati del Lazio più bassi da un mese" (Di lunedì 20 aprile 2020) Il trend dei contagi nel Lazio è in continua discesa. E anche i Dati di Roma fanno ben sperare. La Regione Lazio ha reso noto che nella Capitale e provincia si sono registrati 42 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui solo 23 in città. «Oggi registriamo un dato di 60 casi di positività i Leggi su iltempo Liquidità a fondo perduto per le imprese romane - non solo prestiti!

Roma - spiagge libere chiuse e accesso solo agli stabilimenti : il mare solo per i ricchi

Coronavirus - ancora 433 morti. A Roma solo 22 nuovi casi (Di lunedì 20 aprile 2020) Il trend deinelè in continua discesa. E anche idifanno ben sperare. La Regioneha reso noto che nella Capitale e provincia si sono registrati 42casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui23 in città. «Oggi registriamo un dato di 60 casi di positività i

OfficialASRoma : Solo uno di questi due gol può andare avanti ?? ????? - RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 125 positivi, 19 più seri. Marta Branca, direttore generale del nosoc… - fanpage : Gli stabilimenti hanno bisogno di ripartire, ma non tutti possono permettersi ombrellone e lettino #20aprile - roma_magazine : RT @calciomercato_m: CORONAVIRUS - Rosolino: 'Dal 4 maggio una fase 2 dovrà arrivare, serve un cambiamento, ma adesso non dobbiamo farci fr… - 8110JR : RT @Pasquino70: @8110JR @Er_Canaro Il problema non è la Roma , il problema è il sistema calcio Italiano . Da noi arrivano solo stracciaroli -