7 ore per farti innamorare, Giampaolo Morelli racconta il suo primo film: “Un debutto strano, ma penso ridere con una commedia possa dare una parvenza di normalità” | Video (Di lunedì 20 aprile 2020) Quando ha deciso di debuttare dietro la macchina da presa Giampaolo Morelli sicuramente immaginava una bella premiere con tanto di tappeto rosso per il suo 7 Ore per farti innamorare, ma invece si è dovuto accontentare di incontrare pubblico e stampa soltanto in modo virtuale. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di unione collettiva si potrebbe trasformare in un abbraccio familiare sul divano, direttamente in streaming sul nostro televisore. Noi abbiamo incontrato l’attore proprio in questo modo insieme ad altri colleghi, una cosa davvero surreale ma anche divertente. Proprio su questo debutto via streaming Giampaolo Morelli spiega: “Mi sono innamorato del cinema vedendo i film al cinema e per me la magia della sala è insostituibile, anche perché una commedia romantica come la mia ha bisogno dell’atmosfera che si respira in sala e la ... Leggi su giornalettismo Seri problemi Wind Tre il 20 aprile : non funziona rete e linea dell’operatore unificato?

“Sono un infermiere che stacca da 20 ore di turno”. Operaio mente per bypassare il posto di blocco

7 ore per farti innamorare - Giampaolo Morelli racconta il suo primo film : “Un debutto strano - ma penso ridere con una commedia possa dare una parvenza di normalità” (Di lunedì 20 aprile 2020) Quando ha deciso di debuttare dietro la macchina da presasicuramente immaginava una bella premiere con tanto di tappeto rosso per il suo 7 Ore per, ma invece si è dovuto accontentare di incontrare pubblico e stampa soltanto in modo virtuale. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di unione collettiva si potrebbe trasformare in un abbraccio familiare sul divano, direttamente in streaming sul nostro televisore. Noi abbiamo incontrato l’attore proprio in questo modo insieme ad altri colleghi, una cosa davvero surreale ma anche divertente. Proprio su questovia streamingspiega: “Mi sono innamorato del cinema vedendo ial cinema e per me la magia della sala è insostituibile, anche perché una commedia romantica come la mia ha bisogno dell’atmosfera che si respira in sala e la ...

AndreaBocelli : ???? ONE WORLD: #TOGETHERATHOME I più grandi artisti della scena mondiale insieme per un evento storico di solidariet… - OfficialASRoma : ??? Ultime ore per votare per questo duello ?? La rovesciata di Alessandro @Florenzi al Genoa e il tacco di Stefano… - ElenarussoTW : Buona domenica a tutti! Per chi fosse interessato domani alle ore 17,00 su #InstagramLive con me c’è il bravissimo… - snoopywoodlm : RT @DBittercocks: Non so voi ma io un po’ mi vergogno di una faccia di cazzo del genere, si finge infermiere ad un posto di blocco e racco… - FrankMrSEO : RT @andrea_boscaro: Dagli operatori booleani a Data Studio, da Search Console ad Analytics: due ore per capire ed usare le informazioni che… -