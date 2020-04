420 | l’origine del numero dietro la cultura della cannabis

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tutti (o forse no) sanno che le 4:20 è l’orario per fumare erba. E tutti sanno che il 4/20 (20/4 nel nostro sistema, cioè il 20 aprile) è la giornata internazionale del fumo di marijuana. Ma non molte persone, nemmeno i più anziani e i più accaniti fumatori di marijuana, sanno perché o come il420 sia stato collegato al fumo di marijuana. Ci sono alcune vecchie storie che descrivono come questa festa nazionale sia diventata così iconica con il passare del tempo. Ecco tutto quello che sappiamo su come il 4/20 sia diventato più di un semplice giorno di metà aprile. Sapete chi ne sa qualcosa? Larry “Ratso” Sloman, autore di Reefer Madness: A History of Marijuana. L’origine più accreditata per questosi rifà ad una storia di alcuni ragazzi di San Rafael, in California, nel ...