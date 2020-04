10 serie TV poco conosciute ma belle che vale la pena guardare

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ecco letvma molto interessanti: da Enlightened ad Appunti di un giovane medico, lenote chelaanche se quasi del tutto ignorate. È fisiologico: non sempre la qualità si trascina dietro successo e popolarità, e non tutte lemeritevoli sopravvivono al setaccio del tempo, a maggior ragione se si considera la modalità alluvionale con cui vengono immesse nel mercato da qualche anno a questa parte e che a fronte di un'offerta assidua e eterogenea impone una selezione che giocoforza è sinonimo di esclusione. E che in alcuni casi è una vera perdita. Sebbene "lasciare che si perdano nel tempo come lacrime nella pioggia" sia un esercizio di elegante distacco con un suo fascino romantico, agli atti si dimostra incompatibile con il ...