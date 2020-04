Zingaretti scarica sui medici in trincea | Non sprecate le mascherine

(Di domenica 19 aprile 2020) Dato che mancavanopere infermieri nella sanità laziale bisognava usarne il meno possibile. Non c’erano perché nessuno ci ha pensato per tempo, e quando troppo tardi la Regione Lazio guidata da Nicolasi è mossa ha indetto una gara da oggi le comiche su cui sta indagand

Gio15474822 : RT @mrctrdsh: @mariolavia @dariofrance @AndreaOrlandosp @emanuelefiano @Arturo_Parisi @annapaolaconcia @francescobei Draghi? Solo se il Pd… - giovanni_barba : RT @mrctrdsh: @mariolavia @dariofrance @AndreaOrlandosp @emanuelefiano @Arturo_Parisi @annapaolaconcia @francescobei Draghi? Solo se il Pd… - mrctrdsh : @mariolavia @dariofrance @AndreaOrlandosp @emanuelefiano @Arturo_Parisi @annapaolaconcia @francescobei Draghi? Solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti scarica

Il Tempo

Non c’erano perché nessuno ci ha pensato per tempo, e quando troppo tardi la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti si è mossa ha indetto una gara da oggi le comiche su cui sta indagando la ...Lo show-down nella maggioranza è già iniziato, per ufficializzarlo si attende «l’esito degli incontri» a Bruxelles, come ha sottolineato Zingaretti ... che accentra i poteri tranne poi scaricare le ...