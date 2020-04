Zingaretti rende la vaccinazione antinfluenzale obbligatoria. Mariano Amici: “Solo marchette alle multinazionali del farmaco” (Di domenica 19 aprile 2020) Il 15 settembre 2020, in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione della Regione Lazio, Nicola Zingaretti renderà obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. La notizia è di questi giorni, dopo che il governatore della Regione Lazio ha firmato l’ordinanza n. Z00030 del 17 aprile 2020. A commentare la vicenda il dottor Mariano Amici, medico di Ardea (Roma) che ancora una volta evidenzia le sue perplessità sull’utilità del vaccino anti-coronavirus: “Continuano le marchette alle multinazionali sulla nostra pelle! La motivazione? Ti vaccino per l’influenza così forse riesco a scoprire se hai il coronavirus! Ho una lunga esperienza universitaria, ospedaliera ed oggi continuo la mia missione come medico di base ed in questo mio ... Leggi su italiasera La confusione di Barillari che crede che Zingaretti stia rendendo obbligatorio il vaccino contro il Covid-19

