Zaccheroni: «Vi racconto il Milan del ’99» (Di domenica 19 aprile 2020) Zaccheroni parla del Milan che nel 1999 vinse lo Scudetto: «Costruimmo il modulo in base alle necessità di Maldini e Costacurta» Il tecnico Alberto Zaccheroni ha raccontato, durante una diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti, il Milan che vinse lo Scudetto nel ’99: «Il modulo era costruito sulle necessità di non costringere Paolo a fare tutta la fascia e mettere in condizione Costacurta di non correre più indietro, aveva perso molto sulla corsa indietro. Quindi lo abbiamo messo nelle condizioni di guardare solo avanti e fare il regista della difesa, credo non abbia neanche più sudato. L’attacco era fondato sulla possibilità di coesistenza tra un giocatore come Biehroff che non aveva grandissima mobilità e giocatori di altissima qualità ma poca quantità come Leonardo, Donadoni, Weah e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 aprile 2020)parla delche nel 1999 vinse lo Scudetto: «Costruimmo il modulo in base alle necessità di Maldini e Costacurta» Il tecnico Albertoha raccontato, durante una diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti, ilche vinse lo Scudetto nel ’99: «Il modulo era costruito sulle necessità di non costringere Paolo a fare tutta la fascia e mettere in condizione Costacurta di non correre più indietro, aveva perso molto sulla corsa indietro. Quindi lo abbiamo messo nelle condizioni di guardare solo avanti e fare il regista della difesa, credo non abbia neanche più sudato. L’attacco era fondato sulla possibilità di coesistenza tra un giocatore come Biehroff che non aveva grandissima mobilità e giocatori di altissima qualità ma poca quantità come Leonardo, Donadoni, Weah e ...

