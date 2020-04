Vuoi uscire di casa? Devi spendere almeno 20 euro: l’ordinanza del sindaco fa discutere (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, l’ordinanza del sindaco di Crespina Lorenzana fa discutere Chissà che indisciplinati devono essere questi 5000 abitanti di Crespina Lorenzana per costringere il sindaco Thomas D’Addona a imporre misure così rigorose. Da domani (20 aprile) infatti, nel piccolo comune in provincia di Pisa, entra in vigore l’ordinanza nuova di zecca firmata dal sindaco in cui è scritto nero su bianco che se i cittadini pensano di fregarlo uscendo tutti i giorni con la scusa di comprare una pila per il telecomando del trenino elettrico, avranno vita difficile. D’Addona è infatti il primo sindaco d’Italia a imporre lo scontrino minimo ai suoi cittadini. Per la precisione, non si potrà fare la spesa con meno di 50 euro nei supermercati, non si potrà spendere meno di 20 euro nei piccoli alimentari, non meno di 5 euro se si va ... Leggi su tpi (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, l’ordinanza deldi Crespina Lorenzana faChissà che indisciplinati devono essere questi 5000 abitanti di Crespina Lorenzana per costringere ilThomas D’Addona a imporre misure così rigorose. Da domani (20 aprile) infatti, nel piccolo comune in provincia di Pisa, entra in vigore l’ordinanza nuova di zecca firmata dalin cui è scritto nero su bianco che se i cittadini pensano di fregarlo uscendo tutti i giorni con la scusa di comprare una pila per il telecomando del trenino elettrico, avranno vita difficile. D’Addona è infatti il primod’Italia a imporre lo scontrino minimo ai suoi cittadini. Per la precisione, non si potrà fare la spesa con meno di 50nei supermercati, non si potràmeno di 20nei piccoli alimentari, non meno di 5se si va ...

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi uscire La protesta degli ambulanti al mercato deserto: “Se non vuoi uscire pazzo devi aprire Porta Palazzo” La Repubblica Sfruttare il ciclo sul mercato immobiliare per entrare ed uscire al momento giusto

Conoscere queste tre fasi diventa essenziale per capire quando entrare ed uscire dal mercato. Purtroppo, molti di noi, vuoi per scarsa conoscenza dei fondamentali macro, vuoi anche perché ci facciamo ...

La protesta degli ambulanti al mercato deserto: “Se non vuoi uscire pazzo devi aprire Porta Palazzo”

“Se non vuoi uscire pazzo devi aprire Porta Palazzo”. “A Porta Palazzo non stiamo fermi, lottiamo con le mani e con i denti”. Sono alcuni dei cartelli che questa mattina gli ambulanti del ...

Conoscere queste tre fasi diventa essenziale per capire quando entrare ed uscire dal mercato. Purtroppo, molti di noi, vuoi per scarsa conoscenza dei fondamentali macro, vuoi anche perché ci facciamo ...