Vanessa Landi | tiro con l’arco | “Il rinvio dell’Olimpiade un’opportunità Mi alleno in

(Di domenica 19 aprile 2020) In questi giorni siamo abituati a leggere ed essere bombardati di notizie sui principali sport del nostro panorama nazionale ed essere informati su tutti gli sviluppi delle trattative in corso per il prosieguo dei principali campionati ancora in ballo. Anche gli sport con meno adepti, tuttavia, stanno affrontando notevoli difficoltà in questo difficile periodo storico e sono proprio loro, spesso, a correre i maggiori rischi sia dal punto di vista economico che sportivo. Oggi si è raccontata ai nostri microfoni, aviere scelta dell’Aereonautica Militare e arciere di grandissime prospettive e potenzialità, capace di laurearsi campionessa europea nel mixed team e medaglia d’argento nella prova a squadre, oltre ad essere campionessa del mondo ed europea giovanile sempre nella prova collettiva. La ventitreenne ha anche ottenuto il bronzo nella ...