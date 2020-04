Una serie di punti luminosi allineati nel cielo notturno: i satelliti Starlink stanno lasciando a bocca aperta l’Italia [VIDEO] (Di domenica 19 aprile 2020) In queste sere, molte persone hanno osservato una serie di punti luminosi allineati nel cielo uno dietro l’altro (vedi video in fondo all’articolo). Tanto lo stupore e le perplessità provocate, in alcuni casi persino timore per un fenomeno a cui molti non sono riusciti a dare una spiegazione, arrivando persino a pensare ad UFO ed alieni. In realtà, la spiegazione c’è ed è anche molto semplice: si tratta dei satelliti Starlink di Elon Musk. Starlink è il nome della rete di satelliti che la compagnia SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per fornire internet a basso costo in località remote. Anche se SpaceX spera di avere fino a 12.000 satelliti in questa megacostellazione, le dimensioni e la portata del progetto hanno turbato gli astronomi, che temono che gli oggetti luminosi in orbita interferiscano con le osservazioni ... Leggi su meteoweb.eu Mancini : «Spero che la Serie A si concluda. Ho una Nazionale molto forte»

I Diavoli Borghi e Dempsey - una serie fredda come il denaro e tentatrice come il potere

Diavoli - con 637mila spettatori è il miglior esordio per una serie Sky Original della stagione (Di domenica 19 aprile 2020) In queste sere, molte persone hanno osservato unadineluno dietro l’altro (vedi video in fondo all’articolo). Tanto lo stupore e le perplessità provocate, in alcuni casi persino timore per un fenomeno a cui molti non sono riusciti a dare una spiegazione, arrivando persino a pensare ad UFO ed alieni. In realtà, la spiegazione c’è ed è anche molto semplice: si tratta deidi Elon Musk.è il nome della rete diche la compagnia SpaceX di Elon Musk sta sviluppando per fornire internet a basso costo in località remote. Anche se SpaceX spera di avere fino a 12.000in questa megacostellazione, le dimensioni e la portata del progetto hanno turbato gli astronomi, che temono che gli oggettiin orbita interferiscano con le osservazioni ...

angelomangiante : I calciatori #ASRoma, Fonseca e staff hanno proposto alla società di rinunciare a 4 mensilità, fino a giugno. Spalm… - Radio3tweet : Giovanni Pascoli, Giacomo Puccini, Fedro, Nerone, Tutankhamon: intervistati e intervistatori d'eccezione in una nuo… - rtl1025 : ?? Il 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con tutta una serie di limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e par… - aannddrreeaac : RT @mtldslnt: ma quando vi chiedono la vostre serie preferita riuscite a dirne una? no perché io non sono capace - raffaelepalm24 : RT @BraccialettiRos: Quando c'è da emozionarsi, c'è solo una serie da guardare! #BraccialettiRossi è su @RaiPlay ?? -