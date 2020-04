UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 20 aprile 2020 (Di domenica 19 aprile 2020) anticipazioni puntata in replica di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 20 aprile 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: arriva il dottor Borg, lo psichiatra di Annabelle! E lei decide di…La puntata in replica di lunedì 20 aprile è un episodio speciale dedicato in gran parte al personaggio di Andrea (Davide Devenuto). Distrutto dalla partenza dell’amata Arianna (Samanta Piccinetti), il Pergolesi vive il suo peggior incubo: lo troviamo immerso in uno strano mondo popolato solo da donne adoranti, con lui incapace di dimostrare i suoi cambiamenti. Al risveglio, comunque, Andrea avrà una bella sorpresa… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 20 aprile 2020 su Tv Soap. Leggi su tvsoap Un posto al sole anticipazioni puntata 20 aprile 2020 : una sorpresa per Andrea

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 aprile 2020 - puntata in replica : Andrea tormentato dagli incubi

