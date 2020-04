Uccide la moglie con un colpo di fucile in testa | è l’ennesimo femminicidio

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 aprile 2020) “Ho ucciso miaper gelosia”. Tragedia alle porte di Milano. Con queste parole un uomo si è presentato nella notte alla caserma di Cassano d’Adda. I militari sono andati sul posto, ad Albignano, frazione di Trucazzano, e nel frattempo hanno anche allertato il 118. Per la donna, di 47 anni, non c’è stato nulla da fare: era già morta. L’uomo l’ha uccisa con undia pompa alla. Il cadavere della donna era riverso sul letto, ila pompa calibro 12 era sul posto. La relazione fra i due andava avanti da nove anni. Al momento l’uomo si trova in caserma per l’interrogatorio da parte del pm di turno. La violenza contro le donne non viene fermata dall’epidemia ma il “coronavirus” sta sostituendo altri termini nelle narrazioni tossiche sulla violenza: sono cambiate le parole ma il ...