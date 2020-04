Tuttosport: Higuain non vuole tornare anche perché ha capito che non ha futuro alla Juventus (Di domenica 19 aprile 2020) Continua a far discutere la presunta decisione di Gonzalo Higuain di non rientrare in Italia. Il Pipita era stato tra i primi a lasciare il nostro Paese non appena terminata la quarantena imposta dopo la scorta della positività di Rugani, e oggi, sembrerebbe intenzionato a restare in Argentina con al sua famiglia. Tre, secondo Tuttosport, le motivazioni alla base della scelta che non sarebbe ancora stata comunicata alla Juve che ha infatti dichiarato di non aver ancora convocato i suoi calciatori non avendo nessuna data certa per la ripresa del campionato. Innanzitutto la preoccupazione per la madre malata, spinge il Pipita a restare al suo fianco anche se il campionato dovesse ricominciare La seconda è l’ansia per la situazione sanitaria in Italia e in particolare in Piemonte: Higuain segue maniacalmente le vicende legate alla pandemia del Covid-19 La terza ... Leggi su ilnapolista Tuttosport : “Milik e Juve passo avanti. Il polacco vuole la Juve - come Higuain”

