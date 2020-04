Tutte le “armi” dei medici italiani contro il Covid-19 (Di domenica 19 aprile 2020) Il Covid-19 ha colto alla sprovvista il mondo. E anche la medicina si è dovuta interrogare sul come combattere. Nel corso di queste settimane, abbiamo appreso dell’esistenza di una serie di terapie che vengono utilizzate per provare a debellare il nuovo coronavirus. Il dibattito scientifico è tanto stimolante quanto complesso. Mentre buona parte degli italiani è stata obbligata ad una quarantena che dura ormai da quasi cinquanta giorni, gli operatori sanitari ed i ricercatori si trovano sul fronte degli ospedali ed in quello dei laboratori. Sono questi i luoghi dove si cerca la risposta ad una delle principali domande poste da tutta questa storia: esiste un trattamento in grado di alimentare la speranza dell’umanità? Per ora – com’è noto – conviene non distribuire troppe certezze. Soprattutto perché non ci compete. ... Leggi su it.insideover (Di domenica 19 aprile 2020) Il-19 ha colto alla sprovvista il mondo. E anche lana si è dovuta interrogare sul come combattere. Nel corso di queste settimane, abbiamo appreso dell’esistenza di una serie di terapie che vengono utilizzate per provare a debellare il nuovo coronavirus. Il dibattito scientifico è tanto stimolante quanto complesso. Mentre buona parte degliè stata obbligata ad una quarantena che dura ormai da quasi cinquanta giorni, gli operatori sanitari ed i ricercatori si trovano sul fronte degli ospedali ed in quello dei laboratori. Sono questi i luoghi dove si cerca la risposta ad una delle principali domande poste da tutta questa storia: esiste un trattamento in grado di alimentare la speranza dell’umanità? Per ora – com’è noto – conviene non distribuire troppe certezze. Soprattutto perché non ci compete. ...

