Truccazzano | uccide la compagna con un colpo di fucile alla testa e si consegna ai

Leggi su fanpage

(Di domenica 19 aprile 2020) Un uomo di 47 anni ha ucciso lasparandole undi. L'omicidio è avvenuto nella notte a, in provincia di Milano. Dopo il delitto l'omicida si è presentatocaserma dei carabinieri di Cassano d'Adda e si è costituito: ha detto di aver ucciso la donna, sua coetanea, per motivi passionali. Le indagini sono in corso.