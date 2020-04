Trovato un cadavere nel Tevere | è il corpo di Luciana Martinelli | riconosciuta dagli abiti

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) Le indagini sul ritrovamento deldi donna avvenuto oggi pomeriggio nel fiumea Roma, si sono intrecciate con quelle condotte dalla polizia, volte a far luce sulla scomparsa di, la 27enne romana di cui non si hanno più tracce dal 4 aprile. Il, in avanzato stato di decomposizione, è stato rioggi incastrato tra la vegetazione lungo gli argini del fiume nei pressi di Ponte Vittorio, non molto lontano dalla zona dove la ragazza aveva lasciato l’auto, e dove si erano concentrate le ricerche degli investigatori. Il, pur non avendo indosso documenti o oggetti che potessero permettere il riconoscimento immediato della vittima, indossacompatibili con quelli di. E la conferma che si tratta proprio disarebbe data proprio. La donna, che non nostra segni di violenza sul ...