Trovato nel Tevere il corpo di Luciana Martinelli | la 27enne scomparsa a Roma a inizio

(Di domenica 19 aprile 2020) È stato ria 16 giorni dallaildi, ladella quale non si avevano più tracce dalla notte tra il 3 e il 4 aprile. Il cadavere è stato rinvenuto nel, all’altezza di Ponte Vittorio.Secondo quanto si apprende, sarebbe stato riconosciuto dai vestiti che aveva indosso e da un tatuaggio. Sulnon ci sarebbero segni di violenza. La ragazza si era allontanata dalla sua casa in zona Pietralata, a, a bordo della sua Volkswagen up e non era mai più tornata a casa.Oggi il suo cadavere è stato recuperato dai Vigili del fuoco. Sul posto sanitari e forze dell’ordine.