Trento, il piano per il ritorno a scuola: ipotesi metà classe sui banchi e metà online da casa. Ma resta il problema per elementari e asili (Di domenica 19 aprile 2020) ritorno a scuola con il doppio turno, metà in classe sui banchi e metà online da casa. L’ipotesi arriva dalla Provincia di Trento che in questi giorni ha messo sul tavolo dell’assessorato all’istruzione questo progetto che potrebbe essere attuato sia se si dovesse tornare in classe a maggio sia per il rientro a settembre. Il Trentino punta tutto sulla buona dotazione informatica delle famiglie. L’idea è quella di un doppio turno settimanale con metà classe che per una settimana va a scuola e l’altra metà che segue le lezioni da casa e lavora su compiti ed esercitazioni online. “Si tratta solo di una delle proposte – spiega l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti – sulle quali stiamo lavorando. Purtroppo a livello nazionale manca chiarezza. Anche durante l’ultima videoconferenza con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020)con il doppio turno, metà insuie metàda casa. L’arriva dalla Provincia diche in questi giorni ha messo sul tavolo dell’assessorato all’istruzione questo progetto che potrebbe essere attuato sia se si dovesse tornare ina maggio sia per il rientro a settembre. Il Trentino punta tutto sulla buona dotazione informatica delle famiglie. L’idea è quella di un doppio turno settimanale con metàche per una settimana va ae l’altra metà che segue le lezioni da casa e lavora su compiti ed esercitazioni. “Si tratta solo di una delle proposte – spiega l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti – sulle quali stiamo lavorando. Purtroppo a livello nazionale manca chiarezza. Anche durante l’ultima videoconferenza con la ...

fattoquotidiano : Trento, il piano per il ritorno a scuola: ipotesi metà classe sui banchi e metà online da casa. Ma resta il problem… - achromeweb : Qual è il piano della Provincia Autonoma di Trento per la #scuola? Con il genio di Bisesti come Assessore all'istr… - klavdijahogws : e come un cane gli ho fatto le feste, al quinto piano fra trento e trieste - Teleconsulspa : CIGD nelle Province di Trento e Bolzano: al via le istanze ai Fondi territoriali, tramite l'Inps… - Confumale : @carlosetsept1 no... alla prima e no alla seconda: il piano me lo accorda l'accordatore del conservatorio di Trento -