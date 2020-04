Tragedia nel mondo della musica Italiana | Tony è morto a soli 38

Leggi su howtodofor

(Di domenica 19 aprile 2020)Renis detto ‘Don Tonino’ nel, aveva solo 38 anni. Aveva collaborato con i Sud Sound System con il brano Me presentu. A darne notizia il comune di Lizzanello: “Questa mattina ci ha drammaticamente lasciato, un nostro giovane sfortunato, possa la pace dei cieli ricambiare le sue immense sofferenze terrene”.Domenico Renis, conosciuto comeRenis e con il nome d'arte di ‘Don Tonino‘ nelreggae, aveva solo 38 anni. I quotidiani locali salentini parlando di "morte per un infarto dovuto ad un’overdose" ma il quotidiano di Puglia specifica che sul posto, durante la notte, sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieristazione di Lizzanello e i colleghi del Norm di Lecce, e che attualmente sono in corso le indagini per stabilire le causemorte. Ne ha dato notizia il ...