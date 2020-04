Torino | caos e tafferugli al quartiere Aurora | antagonisti e anarchici contro la polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Un centinaio di persone per strada econ la. E poi strade bloccate, tram imbrattati e traffico interrotto. E’ accaduto nel primo pomeriggio di domenica neldi, una delle zone più popolari e multietniche della città. Poco dopo le 14, in corso Giulio Cesare, i poliziotti delle volanti della Questura hanno fermato due uomini ricercati per un rapina. Poco prima avevano strappato la catenina a un anziano che camminava in via Bologna. Mentre gli agenti li perquisivano, decine di persone – tra cuiriconducibili all’ex asilo occupato di via Alessandria– sono scesi per strada urlando. “Lasciateli stare, non hanno nemmeno il pane per mangiare” è stata una delle frasi rivolte ai poliziotti, che poi sono stati accerchiati e insultati. Il gruppo ha cercato di ...