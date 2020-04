Together At Home | Lady Gaga trascina le star della musica in una maratona di otto ore

(Di domenica 19 aprile 2020)alla fine è riuscita a realizzare con ottanta artisti eore di(tra tv e streaming) lo speciale “One World:At” per supportare l’Organizzazione MondialeSanità, nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Insieme ac’erano tanti artisti importanti del calibro di Taylor Swift, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, John Legend, Maluma e J Balvin. Andrea Bocelli e Zucchero erano gli unici due cantanti italiani coinvolti. Lo speciale, prodda Global Citizen, ha raccontato – tra una pausa e l’altra – anche le esperienze di medici, infermieri e famiglie di tutto il mondo. Il pre-show è iniziato in streaming alle 20 (ora italiana) ed era strutturato in tre blocchi di due ore ciascuno, con venti cantanti in ogni segmento. All’1:45 ...

Alla maratona trasmessa dalle tv di tutto il mondo sono intervenute anche alcune dottoresse italiane, volti e voci diventati simbolo del grande sacrificio degli operatori sanitari nell'emergenza contr ...ANSA One World Together, la maratona delle star per l'Oms (ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Niente folla da stadi, niente grida dei fan. Il One World Together at Home, l'evento music ...