The Foreigner | trama e trailer del film in onda lunedì 20 aprile su 20

(Di domenica 19 aprile 2020) The, ilcon protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan inlunedì 20alle 21:10 su 20.Lunedì 202020 su 20 andrà inl’action thriller con protagonista Jackie Chan e Pierce Brosnan, The. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2017 e diretto da Martin Campbell, la pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo The Chinaman, scritto nel 1992 da Stephen Leather. Theha avuto un budget di 35 milioni di dollari, incassandone a livello globale quasi 146 milioni. Thedelinstasera su 20 L’umile proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra è costretto a spingere agli estremi i suoi limiti fisici e morali. Infatti deve rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, dei terroristi responsabili della morte della sua ...

Ultime Notizie dalla rete : The Foreigner

Dituttounpop

The Foreigner, il film con protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan in onda lunedì 20 aprile alle 21:10 su 20. Trama e trailer Lunedì 20 aprile 2020 su 20 andrà in onda l’action thriller con ...Lunedì 20 aprile alle ore 21.04 su Mediaset 20 andrà in onda il film d’azione The Foreigner con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Il 20 aprile alle ore 21.04 su Mediaset 20 andrà in onda il film d’azione ...