The Facchinettis | Real Time cerca la sua ' very normal celebrity family'

(Di domenica 19 aprile 2020) Sei puntate nella vita quotidiana di Francesco Facchinetti e la sua famiglia: questo il plot di The, al via questa sera - domenica 19 aprile - alle 21.30 su(DTT, 31) e da una settimana già online di DPLay Plus. Un'ora a settimana in compagnia di quella che lo stesso Francesco racconta come una tribù piena d'amore che lo vede 'capitano' (o presunto tale) di una squadra composta dalla moglie Wilma Helena Faissol e dai loro figli ovvero Charlotte, la maggiore, figlia di Wilma e del precedente compagno, Mia, nata nel 2011 dalla relazione di Facchinetti con Alessia Marcuzzi, quindi i due figli della coppia, ovvero Leone, nato nel 2014, e Lavinia, nata nel 2016.Thela sua '' pubblicato su TVBlog.it 19 aprile 2020 18:52.

The Facchinettis è il nuovo programma tv della categoria reality realizzato sulla scorta di altri format familiari come The Kardashians o The Osbourne (sulla famiglia di Ozzy). In questo caso si parla ...Su Real Time andrà anche in onda alle 21.30 il primo episodio della prima stagione de The Facchinettis. Un tuffo nei retroscena della famiglia di Francesco Facchinetti e la moglie brasiliana Wilma ...