Terremoto Pavia magnitudo tra 3.5 e 4.0, epicentro Montalto Pavese (Di domenica 19 aprile 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia condivide la stima provvisoria di un Terremoto avvertito oggi nella provincia di Pavia. Si ritiene la magnitudo sia stata tra 3.5 e 4.0. Oggi 19 aprile 2020, alle ore 11:53 è stato avvertito nella zona/provincia di Pavia un Terremoto dalla magnitudo stimata tra 3.5 e 4.0. A condividere la … L'articolo Terremoto Pavia magnitudo tra 3.5 e 4.0, epicentro Montalto Pavese è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Terremoto oggi a Pavia - M 3 - 7/ INGV ultime scosse Montalto : paura a Milano e Genova

Pavia - forte scossa di terremoto avvertita anche a Milano : la situazione

Terremoto a Pavia di 3.7 avvertito a Milano e Genova : paura - ma nessun danno (Di domenica 19 aprile 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia condivide la stima provvisoria di unavvertito oggi nella provincia di. Si ritiene lasia stata tra 3.5 e 4.0. Oggi 19 aprile 2020, alle ore 11:53 è stato avvertito nella zona/provincia diundallastimata tra 3.5 e 4.0. A condividere la … L'articolotra 3.5 e 4.0,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : #Terremoto, scossa di magnitudo tra 3,5 e 4 in provincia di #Pavia #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto in provincia di Pavia, scossa di magnitudo 3.7 #terremoto - SkyTG24 : Terremoto in Lombardia, scossa di magnitudo 3,7 nel Pavese - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto in provincia di Pavia, scossa di magnitudo 3.7 #terremoto - Paola55459402 : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto, scossa di magnitudo tra 3,5 e 4 in provincia di #Pavia #ANSA -