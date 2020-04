Terremoto Pavia, avvertiyo anche a Milano: epicentro e magnitudo (Di domenica 19 aprile 2020) Un scossa di Terremoto è stata avvertita a Pavia, in tutto il Pavese, e anche a Milano. Sul proprio profilo Twitter l’Ingv che un Terremoto di magnitudo tra 3,5 e 4,0 è stato avvertito Pavia e provincia. Montalto Pavese è l’epicentro del sisma stimato ad una magnitudo di 3.7 e avvenuto ad una profondità di 32 km. L'articolo Terremoto Pavia, avvertiyo anche a Milano: epicentro e magnitudo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Terremoto a Pavia di 3.7 - avvertito chiaramente da Milano a Genova

