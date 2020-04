Terremoto oggi in Romagna: scossa sul litorale tra Cesenatico e Bellaria (Di domenica 19 aprile 2020) Terremoto oggi Romagna. Una scossa di Terremoto si è verificata questa mattina all’alba in Romagna, con epicentro in mare a poca distanza dal litorale tra Cesenatico e Bellaria-Igea Marina, tra le province di Forlì-Cesena e Rimini. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ma la scossa è stata distintamente avvertita da chi abita ai piani alti, in particolare a Cesenatico. Terremoto oggi Romagna: i dettagli della scossa Come rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica a Vulcanologia, la scossa di Terremoto si è verificata alle 5:27 ora italiana, con epicentro nelle coordinate geografiche 44.23, 12.52 e ipocentro ad una profondità di 4 km. La localizzazione è in mare, di fronte a Cesenatico e Bellaria-Igea Marina. La magnitudo rilevata è stata di 2.8 gradi della scala Richter. Tra i centri entro i 20 km ... Leggi su urbanpost Terremoto oggi in Italia 19 aprile 2020 : | Tempo reale

Forte scossa di terremoto a Foggia - magnitudo 3 - 7

