Terremoto nel Pavese di magnitudo 3 | 7

Leggi su blogo

(Di domenica 19 aprile 2020) L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato oggi una scossa didi3.7 alle ore 11:53 con epicentro nel, ma avvertita distintamente anche a Milano. L'epicentro, per la precisione, è a Montalto, in provincia di Pavia, a una profondità di 32 km. Nella stessa zona stamattina, alle ore 7:16, era stata registrata un'altra scossa di2,9.DATI #RIVISTI #ML 3.7 ore 11:53 IT del 19-04-2020 a 1 km E Montalto(PV) Prof=32Km #INGV 24286931 https://t.co/hChLeSJ3hy— INGVterremoti (@INGVterremoti) April 19, 2020 I comuni entro 20 km dall'epicentro sono: Montalto, Rocca de' Giorgi, Lirio, Monrico Losana, Calvignano, Montecalvo Versiggia, Canevino, Pietra de' Giorgi, Oliva Gessi, Borgoratto Mormorolo, Torricella Verzate, Santa Maria della Versa, Borgo Priolo, Volpara, Ruino, Cigognola, ...