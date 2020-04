Terremoto in provincia di Pavia: magnitudo 3.7, paura in tutto il Nord Italia (Di domenica 19 aprile 2020) Una forte scossa che ha avuto il suo epicentro a Montalto Pavese ma è stata avvertita fino a Genova. Lo comunica l’Ingv. Una scossa violenta, avvertita in gran parte del Nord Italia. 3.7 di magnitudo, epicentro il comune di Montalto Pavese, in provincia di Pavia. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul suo … L'articolo Terremoto in provincia di Pavia: magnitudo 3.7, paura in tutto il Nord Italia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Pavia : avvertita in tutto il Nord

